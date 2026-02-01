Alerta naranja en Vigo por el paso de la borrasca Leonardo: olas de hasta seis metros y fuertes vientos

Vigo se prepara para un lunes marcado por el fuerte temporal que traerá consigo la borrasca Leonardo, cuyo paso por la península dejará lluvias intensas y rachas de viento muy fuertes en buena parte del noroeste.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por temporal costero para este lunes, 2 de febrero, que estará vigente desde las 9:00 horas de la mañana hasta la medianoche.

Según las previsiones, el litoral vigués se verá afectado por mar combinado del oeste, con olas que podrán alcanzar los seis metros de altura y vientos del oeste o suroeste de hasta 74 km/h, lo que supone una situación de riesgo importante en la costa.

Ante este escenario, la Xunta de Galicia ha activado también la alerta naranja en el litoral de A Coruña y Pontevedra con el objetivo de "garantizar la seguridad de los bienes y las personas".

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del 112 Galicia a los ayuntamientos afectados, diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubes náuticos, entre otros organismos.

Como medida preventiva, se ha anunciado la suspensión de toda la actividad deportiva en el mar, tanto la incluida en el programa Xogade como la federada, en los municipios afectados, de acuerdo con las previsiones de los órganos meteorológicos.

La Xunta ha insistido en la necesidad de mantenerse alejado de la línea de costa, extremar las precauciones en cualquier actividad marítima y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones, ante la fuerza del viento y el estado del mar previstos para las próximas horas.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución del temporal a través de los canales oficiales y atender en todo momento a las indicaciones de los servicios de emergencia.