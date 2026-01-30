La Xunta defiende medidas de protección en Alfageme y niega que frenen las viviendas en Vigo

La Xunta de Galicia ha enmarcado su intervención en el PERI Beiramar-Alfageme, en Vigo, como una propuesta de medidas de protección patrimonial para salvaguardar las naves históricas del antiguo complejo, catalogadas como patrimonio industrial gallego, y ha subrayado que esas acciones "no impiden ni afectan" a la construcción de viviendas prevista en el ámbito.

Según ha trasladado la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en un comunicado, se trata de un informe sectorial técnico exigido dentro de la evaluación ambiental estratégica del plan, elaborado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a partir de la documentación presentada.

El Gobierno gallego apunta que las medidas correctoras y protectoras planteadas se centran solo en los usos terciarios, vinculados a espacios comunes que se ceden habitualmente a los concellos, para compatibilizarlos con la conservación del conjunto histórico.

Esta información llega después de que el Concello de Vigo trasladase públicamente su "sorpresa" y "extrema preocupación" por lo que considera un cambio de criterio de Patrimonio respecto a informes anteriores y que, a su juicio, bloquea el desarrollo urbanístico del ámbito de Alfageme.

La concejala de Urbanismo, María Xosé Caride, sostuvo que la nueva posición contradice el criterio previo de compatibilidad del desarrollo con vivienda protegida y libre y pidió a la Xunta que, si entiende que el lugar debe preservarse íntegramente, lo declare BIC, lo expropie y lo rehabilite.

La Xunta, por su parte, insiste en que el informe no supone un "no" a la vivienda, sino un conjunto de condiciones a incorporar en los siguientes pasos del procedimiento para garantizar el nivel de protección adecuado de las naves, de modo que el desarrollo urbanístico pueda convivir con la conservación patrimonial.