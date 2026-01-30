Los usuarios de Povisa en Vigo tienen una atención con "todas las garantías", asegura Sanidade

La Consellería de Sanidade ha insistido en que los usuarios del hospital Povisa de Vigo tienen garantizada la asistencia sanitaria, además de recordar que se ha abierto una investigación tras las denuncias por falta de médicos.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en Lugo el conselleiro del departamento autonómico, Antonio Caamaño. "Las garantías sanitarias de los usuarios están plenamente aseguradas en la atención que se presta en el hospital Ribera Povisa de Vigo", ha proclamado

Caamaño ha recordado que se ha abierto una investigación para analizar las circunstancias y el alcance del problema y ha matizado que el acuerdo suscrito con el hospital Povisa contempla la creación de una unidad de control de gestión, para supervisar la actividad asistencial y la calidad del servicio que se ofrece a los pacientes.

El conselleiro ha querido insistir en que, pese a la situación actual, los usuarios cuentan con todas las garantías en la atención sanitaria, subrayando el compromiso de la Consellería con la seguridad y la calidad del sistema de salud.