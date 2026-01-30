El PP de Vigo urge al Concello reforzar la estructura de la Gerencia de Urbanismo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, durante un encuentro sectorial de vivienda celebrado esta semana PP de Vigo

El Partido Popular (PP) de Vigo ha urgido al alcalde Abel Caballero a que "no ponga más obstáculos" al desarrollo de la ciudad, así como han pedido que refuerce "cuanto antes la estructura de la Gerencia de Urbanismo".

"Hace falta menos burocracia y más agilidad en todos y cada uno de los trámites. Ya basta de retrasos y dilaciones", ha reclamado la presidenta local de los populares, Luisa Sánchez, quien ha denunciado la falta de personal de la plantilla de Urbanismo.

La también vicepresidenta provincial considera que la "aprobación tardía" del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) debería ser acompañada "desde el Concello para no frenar el desarrollo de Vigo".

"Es inaceptable que a día de hoy todavía no se hayan resuelto las Ofertas Públicas de Empleo del 2021 y 2022 en las que figuraba un refuerzo de cinco trabajadores, más otros siete de promoción interna", ha subrayado.

Luisa Sánchez también ha denunciado que "nada se sabe" de las demás ofertas de empleo, como la OPE de 2024, en la que figura otro refuerzo de ocho nuevas incorporaciones más tres de promoción interna. "Ni siquiera está convocada", ha indicado.

"Se nota que Caballero no tiene que gestionar trámites en el ayuntamiento, como el resto de los ciudadanos", ha afirmado Luisa Sánchez, que se ha preguntado si desde el despacho del alcalde vigués se verán las colas que se forman cada día en la lonja municipal que también se deben a la falta de personal.

Acortar los plazos de licencias

Por otro lado, la dirigente popular ha hecho referencia al anuncio realizado por el alcalde este jueves sobre la simplificación del proceso de otorgamiento de licencias de obras. "Está muy bien, pero lo que no ha dicho es que esa medida tenía que estar en vigor ya el año pasado", ha apuntado Sánchez.

De hecho, según han criticado los populares, esta ordenanza es una de las cuatro que estaban contempladas en el Plan normativo para el 2025 que elaboró el gobierno de Caballero y que "incumplió en su totalidad" ya que se fijaba su entrada en vigor para mayo de 2025.