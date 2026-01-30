Mos (Pontevedra) activa la vía judicial por el abandono de las carreteras estatales Concello de Mos

El Concello de Mos ha dado un paso para llevar a los tribunales la "inactividad" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante el mal estado de las vías estatales a su paso por el municipio, una decisión que ha adoptado este viernes la Xunta de Goberno Local, con la aprobación de un requerimiento formal por falta de conservación y mantenimiento.

El acuerdo llega tras, según el Concello, una falta de respuesta reiterada a las solicitudes enviadas desde mayo de 2024 y constituye el trámite previo para interponer acciones judiciales si no se ofrecen soluciones.

El consistorio enmarca esta iniciativa en el procedimiento previsto para actuar contra la inactividad administrativa de la administración titular de infraestructuras que afectan directamente a la seguridad.

La actuación municipal se apoya en un informe técnico, acompañado de documentación fotográfica, que describe deficiencias graves en tramos de la A-55 y la N-550, como deterioro del firme con pérdida de adherencia y baches, incorporaciones con visibilidad insuficiente, carriles de servicio en mal estado, drenaje deficiente y guardarraíles deteriorados, entre otros.

En el caso de la N-550, el informe propone adaptar determinados tramos a una realidad urbana consolidada y estudiar su consideración como travesía urbana en Sanguiñeda para aplicar medidas de seguridad.

La alcaldesa Nidia Arévalo inspeccionó con vecinos varios de los puntos señalados y aseguró que "no son opiniones ni debates políticos", sino "riesgos reales" que se sufren a diario.

El requerimiento concede al Ministerio un mes para cesar en la inactividad, ejecutar las reparaciones y presentar un calendario concreto; si no hay respuesta o actuaciones suficientes, el Concello anuncia que presentará un recurso contencioso-administrativo.