Fin de semana pasado por agua en Vigo: la borrasca activa la alerta amarilla por viento

Vigo ha amanecido este viernes sin lluvias, aunque en alerta amarilla por fuertes rachas de viento. Pese a la inusual falta de precipitaciones a primera hora de la mañana, que ha permitido a muchos vigueses llegar al trabajo sin necesidad de hacer uso de sus paraguas, se espera que las lluvias regresen a la ciudad a partir de las 09:00 horas.

Además, durante toda la jornada se esperan fuertes rachas de viento que podrían llegar a alcanzar los 50 km/h en algún punto de la tarde. Asimismo, el litoral de la ciudad también se encuentra en alerta naranja por olas.

Se espera que la situación remita a últimas horas del día y para este sábado solo se mantendrá la alerta naranja en el mar, tal y como apunta el portal MeteoGalicia. Eso sí, los vigueses tendrán que ir acompañados de sus paraguas durante todo el fin de semana, cuando se esperan precipitaciones intensas y diarias.