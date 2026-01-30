Imagen del paseo de Samil ese lunes.

Imagen del paseo de Samil ese lunes. Treintayseis

Ofrecido por:

Vigo

Fin de semana pasado por agua en Vigo: la borrasca activa la alerta amarilla por viento

Durante toda la jornada se esperan fuertes rachas de viento que podrían llegar a alcanzar los 50 km/h en algún punto de la tarde

Más actualidad: Dos vuelos chárter conectarán Vigo con Egipto en octubre

Publicada

Vigo ha amanecido este viernes sin lluvias, aunque en alerta amarilla por fuertes rachas de viento. Pese a la inusual falta de precipitaciones a primera hora de la mañana, que ha permitido a muchos vigueses llegar al trabajo sin necesidad de hacer uso de sus paraguas, se espera que las lluvias regresen a la ciudad a partir de las 09:00 horas.

Panorámica de Vigo

Además, durante toda la jornada se esperan fuertes rachas de viento que podrían llegar a alcanzar los 50 km/h en algún punto de la tarde. Asimismo, el litoral de la ciudad también se encuentra en alerta naranja por olas.

Se espera que la situación remita a últimas horas del día y para este sábado solo se mantendrá la alerta naranja en el mar, tal y como apunta el portal MeteoGalicia. Eso sí, los vigueses tendrán que ir acompañados de sus paraguas durante todo el fin de semana, cuando se esperan precipitaciones intensas y diarias.

En cuanto a las temperaturas, serán altas en las mínimas y normales en las máximas respecto a lo esperado para este período, con mínimas que ascenderán ligeramente hasta los 10 grados y máximas que se mantendrán sin cambios, en torno a los 15 grados.