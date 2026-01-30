Confirman cinco años de prisión para un abuelo que abusó sexualmente de su nieta de 9 años en Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los recursos de apelación de acusación y defensa en el caso del abuelo condenado a 5 años de cárcel por abusar sexualmente de su nieta en Vigo, y ha confirmado dicha condena.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2022, cuando la víctima estaba residiendo en casa de sus abuelos. Tal y como informa Europa Press, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra consideró probado que el acusado, aprovechando la relación de parentesco, realizó tocamientos a la niña (de 9 años en ese momento) en su zona íntima, la besó en la boca y la obligó a tocarle el pene.

Por estos hechos, fue condenado a 5 años y 15 días de cárcel, medida de libertad vigilada durante 8 años, inhabilitación para ejercer oficio o actividad que implique contacto con menores durante 8 años y prohibición de acercarse o comunicarse con su nieta durante 12 años. El tribunal provincial también le impuso el pago de 10.000 euros de indemnización a la víctima.

Esa sentencia fue recurrida por el acusado, que alegaba error en la valoración de la prueba e indefensión; la madre de la niña recurrió también, porque pretendía que se considerase probado que el procesado había introducido sus dedos en la vagina de la menor y pedía una pena de cárcel y una indemnización más elevada.

El TSXG ha desestimado las pretensiones de ambas partes y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial.