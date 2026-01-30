Confirmada la condena para los cuatro acusados de robar en un campo de fútbol de Nigrán (Pontevedra)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que dio por probado que tres de los acusados accedieron en la madrugada del 16 de enero de 2024 al campo de fútbol de Condomínguez, en la parroquia de Priegue (Nigrán), tras saltar un muro y romper la ventana trasera de la cantina.

La sala ha desestimado así los recursos de apelación presentados por los cuatro condenados, confirmando las penas de prisión por un robo con fuerza, según ha podido saber Europa Press.

La resolución del tribunal provincial también acreditó que se llevaron productos de alimentación, un foco, un altavoz, una cámara, unos auriculares y unos 2.000 euros en efectivo. Los ladrones huyeron del lugar en un coche conducido por el cuarto acusado que, en ese momento, tenía en vigor una retirada del permiso de conducción por un delito contra la seguridad vial.

La Audiencia condenó a tres de ellos a dos años de cárcel por un delito de robo con fuerza, y al cuarto le impuso 3 años y 4 meses de prisión (por el robo y por conducir sin carné). También les condenó a indemnizar a la entidad deportiva en 3.635 euros.