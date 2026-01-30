El BNG de Vigo llama a participar en la manifestación de SOS Sanidade Pública este domingo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública este domingo en Santiago de Compostela.

Los nacionalistas han animado a vigueses y viguesas a movilizarse para exigir que la ciudad deje de ser "el perverso banco de pruebas de las políticas de recortes y privatizaciones del PP en la Xunta".

"Temos que levar o clamor das viguesas e dos vigueses até a capital de Galiza para enviar unha mensaxe clara e rotunda ao Goberno galego: non imos tolerar que continúe a xogar coa nosa saúde e mesmo coa nosa vida", ha afirmado su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.

El edil vigués ha subrayado que la manifestación busca defender "nuestro derecho" a una sanidad pública, integral, gratuita y de calidad frente a las políticas que convirtieron Vigo y su área en la "zona cero da desfeita sanitaria".

Como ejemplo, Igrexas ha señalado el nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia, cuya apertura está prevista para el próximo marzo. Ha afeado que se denomine como "centro integral" lo que en realidad va a ser un "nuevo centro de salud".

"En lugar de CIS debería chamarse CRS, Centro Recortado de Saúde", ha ironizado Igrexas sobre una dotación que ha calificado de "copia cutre" del Isabel Zendal abierto por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El portavoz municipal do Bloque, además, le ha remitido al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el certificado oficial de la moción nacionalista aprobada por el Pleno de Vigo el pasado mes de julio sin ningún voto en contra. Exige una rectificación radical del modelo impuesto para el CIS Olimpia Valencia.