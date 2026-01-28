El tiempo en Vigo: Continuará lloviendo en la ciudad, que hoy recibe a la borrasca Kristin

La cuesta de enero es más pronunciada cuando además el tiempo no acompaña. El ecuador de semana y una nueva borrasca, Kristin, desechan cualquier atisbo de esperanza de un cambio de tónica en lo que tiene que ver con el tiempo.

Seguirá lloviendo en Vigo este miércoles, eso sí, las lluvias no serán tan copiosas, sino que se producirán en forma de chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los siete grados de mínima y los 13 de máxima.

El jueves la situación no será muy distinta. Aumentará la nubosidad y seguirán las lluvias, aunque también subirán las temperaturas: Hasta los 11 y los 15 grados, respectivamente.

De cara al viernes, puerta del fin de semana, la instantánea será prácticamente idéntica a los días anteriores. Las temperaturas oscilarán entre los nueve y los 16 grados.

A medio plazo, parece que febrero comenzará en los mismos valores, en cuanto a las temperaturas, y se mantendrán las probabilidades de lluvia.