Dos detenidos en Vigo por robo y por uso fraudulento de las tarjetas bancarias sustraídas

La Policía Nacional de Vigo ha detenido a dos hombres como presuntos autores de sendos robos y por el uso fraudulento de las tarjetas que habían sustraído.

Según fuentes policiales, una de las investigaciones se inició tras la denuncia de una mujer que había sufrido un robo por el método del 'tirón' en el barrio de Teis y que pudo observar sus características físicas y el coche en el que huyó como copiloto.

Así, la Policía identificó al delincuente, al que localizaron el 20 de enero en O Calvario, donde fue detenido. Además, se comprobó que había realizado pagos fraudulentos con las tarjetas robadas, por lo que le atribuye los delitos de robo con violencia y estafa.

Por otra parte, el 23 de enero un repartidor denunció un robo en su furgoneta de la mochila con enseres personales, documentación y varias tarjetas bancarias que se usaron para realizar pagos en distintos establecimientos de la ciudad.

Con estos datos, los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana lograron identificar rápidamente al varón que estaba haciendo uso indebido de las tarjetas sustraídas y procedieron a su detención el 25 de enero.