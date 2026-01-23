La Xunta construirá 12 viviendas públicas en Baiona (Pontevedra)

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha firmado este viernes con el alcalde de Baiona, Jesús Almuíña, el acuerdo por el cual el Concello cede a la Xunta la parcela en la que se desarrollará este inmueble.

Según ha informado Europa Press, la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recoge este viernes la licitación de este contrato de redacción, por un importe de algo más de 120.000 euros. Las empresas interesadas en acometer esta intervención podrán presentar sus correspondientes ofertas hasta el próximo 6 de marzo.

El Gobierno gallego ejecutará en una parcela ubicada en la calle O Burgo, cedida por el Ayuntamiento de Baiona, un edificio que albergará 12 nuevos hogares que se pondrán a disposición de ciudadanos inscritos en el Registro de demandantes de vivienda.

Allegue ha subrayado que con este acuerdo Baiona se suma a otros 13 ayuntamientos que ya cedieron gratuitamente parcelas a la Xunta para construir vivienda pública. La conselleira ha agradecido la colaboración de los municipios y ha animado a los concellos a ceder suelo para que los ciudadanos accedan a una vivienda digna y asequible.