Vigo Vertical: aprobadas las rampas Gran Vía entre las calles Gerona y Tarragona

Uno de los tramos de subida de Gran Vía que contará con rampas. Google Maps

La Xunta de Goberno local ha aprobado este viernes el proyecto para las rampas mecánicas de Gran Vía, entre Plaza de España y Plaza de América, en el tramo entre las calles Gerona y Tarragona.

Según ha informado el alcalde, Abel Abel Caballero, el importe de la licitación sobre el proyecto construido es de 9.134.000 euros, con una importante parte de la financiación por parte del Gobierno de España a través de fondos europeos.

Las obras contarán con un plazo de ejecución de un año y será sobre un tramo de 400 metros en el que se instalarán 7 rampas, que estarán cubiertas con pérgolas y tendrán una longitud de entre 33 y 46 metros. También se mejorará la accesibilidad entre las aceras.

Estas rampas irán por el medio del bulevar, acompañadas de más vegetación, y Caballero ha asegurado que "van a ser un factor de movilidad muy importante que permita la dinamización del propio comercio por la afluencia de las personas" en la zona.

Además, el regidor ha señalado que el tramo entre las calles Tarragona e Islas Baleares también está "muy avanzado".