Vigo dará la semana que viene un paso más para regular las viviendas turísticas

El Consello da Xerencia de Urbanismo someterá el martes que viene a votación el proyecto de ordenanza municipal reguladora de la implantación, intensidad y funcionamiento de las viviendas de uso turístico.

Así lo ha avanzado la concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, que ha destacado que el objetivo de esta normativa será "proporcionar seguridad jurídica a titulares y vecinos, evitar conflictos con las comunidades de propietarios y priorizar el derecho a la vivienda y el uso residencial".

Una vez que se apruebe en la Xerencia de Urbanismo, se llevará a Pleno para su aprobación inicial para, después de someterse a información pública, lograr su aprobación definitiva. Esta normativa fijará las condiciones urbanísticas, técnicas y administrativas para implantar y controlar las viviendas de uso turístico en Vigo.

Según el PXOM, este tipo de actividades se enmarcan como terciarias hoteleras y sólo podrán ser implantadas en zonas donde el uso sea compatible con este Plan. Entre los requisitos, se destaca que se podrán habilitar en edificios completos o plantas bajas o altas con acceso independiente y que no tengan uso residencial en las plantas inmediatamente inferiores.

Además, ha añadido Caride, no podrán producirse este tipo de actividades "en viviendas que fueron reformadas o rehabilitadas con subvenciones públicas para mejora del parque residencial o del estado de las viviendas" ni tampoco en aquellas que cuenten con algún tipo de protección oficial.

El Concello se reserva el derecho a declarar, previo estudio y tramitación administrativa, áreas, barrios, calles o zonas como zonas saturadas o de intensidad limitada para las viviendas de uso turístico y será también el que otorgue esa actividad previa inscripción en el registro de empresas y actividades turísticas de Galicia.