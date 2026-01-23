El PP de Vigo reclama al Gobierno que presione a Bruselas para mejorar el acuerdo para el sector pesquero

El Partido Popular de Vigo llevará al próximo Pleno municipal, que se celebrará este lunes, una moción para reclamar al Gobierno que presione a Bruselas para que se modifique el reglamento europeo de control de la pesca, que afecta negativamente a la viabilidad económica del sector.

Así lo ha avanzado la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, que ha conminado al Ejecutivo central que asuma sus competencias y "pase de las palabras a los hechos" para lograr un mejor acuerdo para el sector pesquero y defienda los intereses de Galicia.

El texto propuesto desde Europa, a pesar de incorporar propuestas realizadas desde la Comunidad Autónoma, impone nuevas obligaciones a la flota gallega y no tiene en cuenta las particularidades de la pesca artesanal de bajura y marisqueo, cuyas flotas serían las más perjudicadas por el nuevo reglamento.

En la moción, el Partido Popular local reclama un nuevo marco normativo en el que la obligación de preavisar de la llegada a puerto quede fijada en media hora y en el caso de tener que llevar un registro electrónico de las capturas y de la actividad, se lleve a cabo con un modelo más intuitivo y rápido.

Para Sánchez, es totalmente "factible" adaptar el reglamento europeo a la flota gallega, haciendo viable un control de la actividad a favor de la diferenciación de los productos del mar de Galicia, pero sin afectar a la actividad diaria del sector.

"La incertidumbre y la tensión generada al sector con esta normativa ha sido gratuita, innecesaria y se podría haber evitado con un reglamento que garantice la trazabilidad y el control de la pesca en lugar de uno que establezca sistemas imposibles de cumplir en el día a día", ha remarcado la dirigente popular.