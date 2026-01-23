Denuncian el cierre por las tardes del Centro de Salud de O Porriño (Pontevedra)

Profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de O Porriño han denunciado el cierre del Centro de Salud por las tardes, lo que supone la saturación de su servicio, con 46.000 pacientes potenciales a los que atender para solo dos médicos.

Este jueves, unos carteles en las cristaleras del centro de salud rezaban: "Esta tarde no hay médicos en el centro de salud. Las urgencias deben acudir al PAC". Con el objetivo de explicar la situación a los que llegaban al PAC, también se podía leer otros carteles que advertían de que en el PAC "no se hacen partes de bajas, ausencias, recetas crónicas ni se dan resultados", además de que tampoco pueden "gestionar citas ni derivar a especialistas".

En otro, se centraban las consecuencias que tiene para los pacientes. "Desde la administración se obliga al PAC a asumir un extra de población de casi 10.000 personas sin reforzar el servicio, por tanto, ese riesgo para ustedes no lo podemos asumir". Y añaden "somos dos médicos para casi 46.000 pacientes, tanto en el centro como para las emergencias del 061". "Lamentamos las molestias que la administración les genera y agradecemos su comprensión".

Una de las médicos del PAC considera que "la administración pone en riesgo a la población de O Porriño" después de que el turno de tarde se haya quedado sin sus 6 médicos. "Ya ocurrió en verano", explica a Treintayseis, y añade que pidieron un refuerzo que nunca llegó.

Quejas en verano

Según señala, "en verano ya solo quedaban dos médicos de tarde", pero dejaron su puesto ante la sobrecarga constante de trabajo que tenían, por lo que hay muchos pacientes que se han quedado sin médico de cabecera.

"Ya elevamos una queja en verano y advertimos que esto iba a ocurrir todos los veranos, y al final ya ha pasado en enero, en pleno pico de gripe", lamenta. Ocurre, además, en un PAC que está "sobredimensionado", ya que también da cobertura a Salceda y Mos, y es el que tiene mayor volumen de asistencia del área sanitaria, con el de Ponteareas y por debajo de Vigo.

El refuerzo del tercer profesional no ha llegado, y el refuerzo son ellos mismos, "cuando no tengo guardia, echo una mano al compañero", incide.

A pesar de los escritos reiterados a la Gerencia, no han recibido respuesta. "Hace mucho tiempo me llamó directamente la directora, pero para darme una 'palmadita en la espalda", recuerda, y ante la advertencia de que "vamos a estar peor", la contestación fue recordarles que tienen "mucha vocación": "Con la vocación no como, no protejo a mis pacientes". Ahora, "la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado", sentencia.

La gravedad de la situación es que muchos pacientes no tienen médico de cabecera y desde el PAC no se pueden dar resultados de analíticas, tramitar bajas o derivar a otros profesionales, generando indefensión en el paciente, a los que tampoco pueden dar una solución.

A estos problemas, se suma que hace dos días la jefa de servicio dimitió. "O Porriño no tiene los 6 médicos de tarde ni tampoco jefa de servicio", denuncia sobre una situación que es "inviable" e "inasumible" por la sobrecarga. Según sus cálculos, habría unos 22 puestos sin cubrir en el área sanitaria de Vigo.

"Sólo afecta a dos tardes"

Según fuentes del área sanitaria de Vigo consultadas por Treintayseis, el centro de salud de O Porriño "permanece abierto en jornada de tarde" aunque reconocen que "como consecuencia de los últimos procesos como la OPE y el concurso de traslados que se están ejecutando, hay plazas que no se pudieron cubrir en este turno de tarde, que sólo afecta a dos tardes a la semana".

Desde el Sergas indican que "en ese centro hay un Punto de Atención Continuada desde las 15:00 horas prestando asistencia" y que el área sanitaria de Vigo "trabaja para buscar una solución a esta situación", que enmarcan en la "falta de médicos" que se está produciendo en "el conjunto de toda España" y trasladan la responsabilidad al Ministerio de Sanidad "por ser un problema de su ámbito competencial".