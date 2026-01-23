El BNG de Vigo pedirá la suspensión de la nueva licitación del bus: "Mal servicio más caro"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reclamado este viernes la suspensión de la nueva licitación del transporte urbano de Vigo. El grupo municipal ha registrado una moción para el pleno convocado para este próximo lunes, con el objetivo de "evitar una hipoteca de nueve años más con un servicio insuficiente y deficiente".

Así de contundente ha defendido esta iniciativa el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, en rueda de prensa. "Estamos a tiempo de evitar que se dilapide una gran oportunidad"; ha manifestado, tras calificar como "muy decepcionantes" las condiciones fijadas por el Gobierno municipal en la nueva licitación de bus urbano.

"Básicamente es más de lo mismo pero con un coste económico mayor", ha criticado. Como indican los nacionalistas, los pliegos del servicio mantienen el mismo número de autobuses —que se renovarán—, el mismo cuadro de personal y un máximo de kilometraje que continuará "por debajo de lo que se recorría antes de la pandemia".

Por esta razón, Igrexas considera que el Concello "demuestra que no tiene voluntad de mejorar el servicio de bus", ignorando las "principales necesidades demandadas por el vecindario": mejorar frecuencias, líneas y puntualidad, "como evidenció el estudio técnico encargado por el Concello".

Desde el Bloque, también han alertado que se desconocen las posibles modificaciones del mapa de líneas. "Unha mudanza longamente prometida polo actual Goberno local desde hai máis de 10 anos e unha demanda reiterada do movemento veciñal, diante dun deseño de liñas obsoleto, que todo apunta volverá a ser desatendida", ha denunciado Igrexas.

El portavoz municipal, que apuesta por la remunicipalización del servicio, ha advertido que el contrato va a incrementar "de forma muy significativa" los costes de prestación del servicio, así como prevé un "aumento de la subvención municipal y de las tarifas".