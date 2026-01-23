Acusada una vecina de Baiona (Pontevedra) de tener empleadas domésticas 'sin papeles' a las que no pagaba

Una vecina de Baiona (Pontevedra) ha sido acusada por tener empleadas en su casa a mujeres extranjeras en situación irregular, a las que no pagaba y amenazaba. La Guardia Civil la investiga como presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores, un delito de estafa y otro de amenazas.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra a Europa Press, la investigación se inicia cuando se detectó la presencia de esta mujer, con antecedentes por estafas y otros delitos, en la zona de Baiona. Así, la mujer se había trasladado a residir a una urbanización de alto poder adquisitivo.

La Guardia Civil comenzó a recibir informaciones que indicaban que la sospechosa estaba buscando mujeres extranjeras, 'sin papeles', para que trabajasen en su casa haciendo labores domésticas. Pese a prometerles contratos de trabajo, éstos nunca se formalizaban y, además, no pagaba a las empleadas.

Tres de las perjudicadas presentaron denuncia en el cuartel de Baiona. Se trataba de víctimas de origen sudamericano, en situación irregular, con escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad. Todas ellas tenían mucho miedo a denunciar, porque la mujer las había coaccionado y amenazado, advirtiendo de que serían expulsadas del país.

Según la Guardia Civil, la sospechosa adeudaba unos 5.000 euros a las empleadas, a las que no pagó por su trabajo. La investigada simulaba falsas transferencias a las víctimas y ponía como excusa que tenía la cuenta bloqueada por un error en su banco. Al ver que no eran remuneradas ni se les hacía contrato laboral, las mujeres abandonaban la vivienda y la mujer buscaba otras víctimas.

Delito de estafa

A estos hechos se suma un supuesto delito de estafa, ya que una de las mujeres que trabajó para ella necesitaba urgentemente una vivienda para alojarse con su hija y su nieto menor de edad. La investigada le ofreció una vivienda, le hizo creer que ya la tenía y le pidió 780 euros en concepto de fianza.

Finalmente, se descubrió que la vivienda que simulaba alquilar era realmente un inmueble en ruinas en el casco histórico de Baiona. Las diligencias instruidas fueron entregadas en el juzgado de guardia de Vigo.