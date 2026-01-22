Reanudados los viajes por la ría de Vigo tras su suspensión por el mal tiempo

El tiempo actual ha permitido reanudar los viajes por la ría de Vigo tras ser cancelados en las últimas horas por inclemencias meteorológicas. Más concretamente, han retomado su actividad normal las navieras que operan las conexiones de transporte entre Cangas y Moaña con Vigo.

La circulación tuvo que suspenderse desde el pasado miércoles, a las 14:30 horas, tanto en la línea Vigo-Cangas, como en la línea Vigo-Moaña. Así lo ha recogido Europa Press.

Con todo, desde este jueves, desde las 09:00 horas, ha quedado restablecido el servicio a Moaña, mientras que, desde las 07:00 horas están operando los barcos que conectan Vigo con Cangas, con viajes cada media hora.

Con todo, es previsible que vuelva a haber alteraciones en las próximas horas, ya que se prevé un aumento de lluvias, viento y oleaje a partir del mediodía y, principalmente, este viernes, cuando hay aviso rojo por temporal costero en todo el litoral de Galicia, incluidas las Rías Baixas.