Persecución policial en Teis: La Policía de Vigo detiene a tres individuos que iban a entrar a una vivienda

Persecución policial de película en Teis: La Policía de la Comisaría de Vigo-Redondela logró capturar a tres individuos que, momentos antes, habían sido vistos por un vecino -que llamó al 091- intentando acceder al interior de una vivienda a través de la ventana.

La actuación policial se activó con celeridad y permitió, tras una batida coordinada por las calles del barrio vigués, interceptar a los hombres, que habían huido tras saberse descubiertos. Los agentes organizaron una búsqueda coordinada por la zona, peinando calles, portales y espacios susceptibles de ocultación.

Durante el operativo y siempre según fuentes policiales, los agentes observaron a tres varones que trataban de ocultarse al detectar la presencia policial. Su apariencia coincidía plenamente con la descripción facilitada por el testigo, por lo que los agentes procedieron a darles el alto y realizar las comprobaciones pertinentes, localizando un par de guantes negros junto a ellos.

Los policías intervinieron a estas personas diversas dosis de sustancias estupefacientes así como 350 euros en efectivo, que portaba uno de ellos. Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial.