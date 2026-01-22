ENCE respalda económicamente el servicio de psicología en Vigo para personas con esclerosis

La fábrica de ENCE, Energía y Celulosa ha colaborado con el servicio de atención psicológica de Avempo con una aportación económica que permitirá a la entidad viguesa de apoyo a personas que padecen Esclerosis Múltiple seguir adelante con este servicio para usuarios y familiares.

A la firma del convenio de colaboración, cifrado en 3.500 euros, y celebrado en ENCE Pontevedra, acudieron responsables de Avempo, convirtiéndose así esta última en una de las decenas de entidades sociales seleccionadas por el Plan Social 2025 de la fábrica.

La ayuda económica está destinada, concretamente, a financiar el proyecto "Atención psicológica para personas con esclerosis múltiple y su entorno". En este sentido, dicen desde Avempo, la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso central de origen autoinmune que afecta al cerebro y a la médula espinal.

En la mayoría de los casos y debido al carácter imprevisible de la enfermedad, esta provoca una incertidumbre e inseguridad a los pacientes que termina provocándoles diversos trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad.

Es, precisamente, en esos momentos de crisis de la enfermedad, cuando las personas afectadas y, también, sus familiares, requieren una intervención profesional de calidad para buscar soluciones y afrontar las diversas situaciones provocadas por la misma.