Un arrastrero gallego localiza el cadáver de un hombre mientras faenaba en Argentina

Un arrastrero con pabellón español y puerto base en Vigo ha localizado entre sus aparejos el cadáver de un hombre mientras faenaba frente a Argentina, en aguas internacionales.

Según fuentes del sector que recoge Europa Press, el cuerpo fue hallado el miércoles cuando el buque procedió a izar la red. Fue en ese momento cuando se localizó el cuerpo del hombre, posiblemente de origen asiático.

Según estas mismas informaciones, el buque continúa faenando a la pota en aguas internacionales, en una zona de gran presencia de embarcaciones, también gallegas, aunque la mayoría son poteros chinos.

Fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press han detallado que el buque, que se puso en contacto con el Main Rescue Coordination Center de Argentina, trabajaba a 210 millas de la costa de Argentina y a 250 al noreste del puerto Deseado.