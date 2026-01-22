La Aemet lanza un aviso especial por posibles nevadas cerca de Vigo: "Acumulación de nieve de 5 centímetros"

La borrasca Ingrid dejará en Galicia lluvias persistentes, fuerte temporal marítimo con olas de hasta casi 10 metros en algunos puntos del litoral y nevadas durante el resto de la semana. La Aemet activará mañana jueves aviso naranja por nieve en el interior de Pontevedra y aviso rojo por temporal costero en todo el litoral de las Rías Baixas.

Las alertas por nieve comienzan hoy a las 18:00 horas en la montaña de Lugo y Ourense por acumulaciones de nieve de 10 centímetros (aviso amarillo), y a partir del viernes a las 00:00 horas se amplían en casi todo Ourense y sur de Lugo a aviso naranja, así como al interior de Pontevedra, donde se espera acumulación de nieve de 5 centímetros.

¿Nevará cerca de Vigo este viernes?

El interior de la provincia de Pontevedra estará este viernes en alerta naranja por nieve, según la Aemet, debido a la acumulación prevista de hasta 5 centímetros en 24 horas en cotas altas al inicio del día, aunque de forma puntual.

Las nevadas se esperan principalmente por encima de los 600 metros, aunque la cota de nieve irá descendiendo a lo largo del día, pasando de los 700-800 metros en las primeras horas hasta situarse entre 400 o 500 metros al final de la jornada.

Bo día! #Galicia queda influenciada pola #BorrascaIngrid🌀que se profundiza rapidamente no Atlántico.

▪️ 🌦️illados a primeiras horas

▪️ Fronte pola tarde con🌧️

▪️ Vento forte do sur no litoral e en zonas altas⚠️🟠

▪️ Temporal marítimo🌊⚠️🟠

▪️❄️ó final do día nos 600m pic.twitter.com/oTIRLqCaC8 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) January 22, 2026

Además, existe la probabilidad de ventiscas, lo que puede complicar la circulación en las zonas más elevadas y reducir notablemente la visibilidad, por lo que toda precaución es poca.

En cuanto al estado del mar, el litoral de las Rías Baixas estará este viernes en alerta roja por temporal costero. Se esperan olas de entre 8 y 9 metros, acompañadas de rachas de viento de 80 km/hora, con vientos predominantes del sur y sureste.

22/01 10:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: nevadas, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/66sZKCjELH — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) January 22, 2026

De cara al sábado, la situación mejorará en cuanto a nevadas, ya que no hay activada ninguna alerta por nieve en la provincia de Pontevedra, aunque se recomienda seguir atentos a la evolución meteorológica. Respecto al aviso costero, bajará a naranja, con olas de 5 a 7 metros, por lo que seguirá siendo necesario extremar las precauciones en toda la costa.

Teniendo esto en cuenta, del viernes en adelante la provincia de Pontevedra seguirá bajo la influencia de un tiempo inestable con lluvias persistentes, especialmente durante el fin de semana. El viento, más fuerte en el litoral, será un gran protagonista estos días, junto a las temperaturas frías.