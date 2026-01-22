Accidente del Saltamontes en Vigo: Citan como investigada a la concelleira de Seguridad

El Tribunal de Instancia, sección de Instrucción, plaza 3 de Vigo ha citado a declarar como investigada a la concelleira de Seguridad de la ciudad olívica, Patricia Rodríguez Calviño, por el accidente mortal ocurrido en el Saltamontes en las fiestas de Matamá, en agosto de 2024.

En el procedimiento ya estaban investigados el dueño de la atracción y el presidente de la comisión de la fiesta. Ahora, además de la edil, se suman también el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M., y el perito que realizó la inspección anual de la atracción, Antonio L.A.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando una avería en la atracción del Saltamontes provocó un accidente en el que falleció un chico de 36 años.

Cese inmediato y moción de urgencia

Tras conocerse esta decisión, la oposición ha pedido el cese inmediato de Patricia Rodríguez como concelleira de Seguridad del Concello de Vigo.

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha pedido que la concelleira "sea apartada de sus cargos con carácter inmediato" ante "la gravedad de los hechos". "Una persona que está siendo investigada judicialmente no puede bajo ningún concepto permanecer en su puesto ni un minuto más como si tal cosa hasta que se depuren las responsabilidades judiciales", ha añadido.

Sánchez ha hecho una llamada para depurar una "responsabilidad política" de la que Patricia Rodríguez "no se puede escapar y tiene que asumir", y también señala al alcalde, Abel Caballero, porque "tampoco puede permanecer impasible ni en silencio delante de estos hechos, repito gravísimos y debe actuar ya mismo".

Los populares también piden que sea apartado de sus funciones el jefe de área de Seguridad, también citado como investigado.

Además, ha agregado que estas imputaciones suponen "la constatación evidente de la manifiesta negligencia con la que actuó este gobierno municipal, al incumplir sus obligaciones de control y vigilancia de una atracción de feria que ni fue inspeccionada ni precintada por la policía local al carecer de autorización municipal para su montaje".

Por último, el PP local ha advertido que en caso de que el cese no se produzca en las próximas horas, presentarán "una moción de urgencia" de cara al pleno municipal que se celebrará el próximo lunes.

Investigación municipal "a fondo"

Esta medida, la moción de urgencia, también ha sido anunciada por el BNG de Vigo para exigir que el Gobierno local asuma responsabilidades y para volver a reclamar "una investigación a fondo a nivel municipal".

Desde la formación nacionalista también han exigido el cese "con carácter inmediato" de la edil y han criticado la "negativa reiterada" de dar explicaciones ante el pleno de Rodríguez y el "bloqueo" por parte del Gobierno municipal de la apertura de una Comisión Especial de Investigación para aclarar los hechos.

La imputación de la concelleira y del jefe de seguridad "verifica", para el BNG, "que hay indicios sólidos de responsabilidad municipal" por un "control negligente", algo que "la propia Fiscalía asume" al señalar la "inexistencia de un protocolo municipal de inspecciones como también la falta de una instrucción clara que ordenase el precinto de la atracción".