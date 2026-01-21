Vigo proyecta una piscina natural en la playa da Punta, en Teis

El Concello de Vigo quiere impulsar la recuperación integral de la playa da Punta, en Teis, con una intervención que incluye la creación de un dique-piscina para poner en valor los espacios costeros como elementos clave del paisaje urbano y del uso social de la ciudad.

Desde el Gobierno local destacan que este arenal, catalogado como playa urbana, ha sufrido en los últimos años una progresiva pérdida de arena, por lo que han encargado un estudio técnico a un equipo multidisciplinar para conocer la viabilidad para su regeneración integral, además de identificar otras posibles zonas de mejora en las que intervenir.

En una primera fase, se centrarán los trabajos en la reparación y mejora de los accesos a la playa, la recuperación de las zonas degradadas del paseo y la mejora de la accesibilidad, incluyendo la ejecución de rampas, cuya realización está prevista para el año 2026.

Mejora del acceso a la playa. Concello de Vigo

A medio y largo plazo, se prevé una intervención "más ambiciosa y transformadora" para la protección del arenal y generar nuevos espacios de uso ciudadano. En este caso, una de las propuestas que se valoran es la de la creación de una piscina natural con la creación de un dique que amortigüe el oleaje para habilitar un "espacio seguro y accesible para el disfrute de la ciudadanía". Este proyecto tiene un presupuesto que superaría los 4 millones de euros.

La primera fase, con un presupuesto de 40.072 euros, consiste en la humanización de una superficie de unos 324 metros cuadrados, con la pavimentación, instalación de bancos y zonas ajardinadas. Además, se reforzará con hormigón la base y el lateral de la rampa existente, además de instalar una pasarela de composite para salvar el desnivel entre el acceso y la playa.

El Concello señala que este proyecto no precisa ningún tipo de evaluación ambiental dada su escasa incidencia y que se ha redactado en base a la normativa urbanística, sanitaria y ambiental exigible para asegurar la sostenibilidad de las actuaciones previstas.

El proyecto ya se ha enviado a la Dirección General de la Costa y el Mar