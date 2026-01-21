El Sindicato de Maquinistas convoca una huelga general y el sector en Galicia espera los acuerdos

Tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) -que se cobraron la vida de decenas de personas, entre ellas, tres maquinistas-, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga general en todo el sector.

Según Semaf, se buscará "dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red". Asimismo, Semaf ha afirmado que exigirá "responsabilidad penal" a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.

Con todo, fuentes sindicales consultadas por este medio han explicado que todavía "está todo en el aire" y que los trabajadores se encuentran a la espera de las negociaciones en Madrid del Comité General, así como del Sector Federal.

No se descarta, con todo, que la huelga general trascienda a otros puestos de trabajo, además de los citados, aunque no se sabe, por el momento, en qué medida afectará ni de qué manera se seguirá en Galicia.

Por el momento, no se han convocado nuevas concentraciones en señal de duelo por los accidentes, tal y como sí ocurría este pasado martes en las estaciones ferroviarias gallegas.