Borrasca Ingrid: La costa de Vigo, en alerta roja este viernes

Tras dos días de alerta naranja en las costas de Vigo, y en las Rías Baixas, la llegada de la borrasca Ingrid ha hecho que el viernes se eleve hasta el nivel rojo, con olas que superarán los 8 metros.

Este miércoles y mañana, jueves, la costa del sur de Galicia está en alerta naranja tanto por oleaje, con olas que podrían alcanzar los 6 metros, como por viento en el mar, con rachas de 60 kilómetros por hora.

Pero el viernes, con la entrada de la borrasca Ingrid, se ha activado el nivel rojo en Vigo y en las Rías Baixas, con olas de más de 8 metros. Además, se mantendrá la alerta naranja por viento en el mar.