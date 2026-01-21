Arde por completo una vivienda y un cobertizo en el barrio de Lavadores de Vigo

Una vivienda y su cobertizo anexo situados en la Rúa da Ferradura, en el barrio de Lavadores, en Vigo, han ardido por completo este miércoles.

Según ha informado el 112, fue un particular el que alertó del incendio, que se declaró en torno a las 14:15 horas en una vivienda de dos plantas.

El fuego, según explicó, se había iniciado en una chimenea y se había propagado por el segundo piso, aunque no había heridos.

Desde el 112 se solicitó la intervención de los bomberos de Vigo y de los agentes de la Policía Nacional y Local.

Los bomberos trabajaron en el punto durante varias horas e indicaron, una vez finalizada su intervención, que tanto la vivienda como el cobertizo anexo habían ardido por completo.