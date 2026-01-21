Abel Caballero: "Vigo es la mayor ciudad de España sin facultad de Medicina"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, junto al rector de la UVigo, Manuel Reigosa, a 23 de diciembre Xornal Vigo

El regidor clínico, Abel Caballero, criticó este miércoles el acuerdo "impuesto por la Xunta y la Universidad de Santiago" que dejará a la ciudad, al menos por el momento, sin estudios propios de Medicina, una reclamación del alcalde de Vigo.

Caballero puso el foco en la casuística que deja a la ciudad más grande de Galicia y una de las más grandes de España sin contar con esta formación particular. "Para un territorio como Vigo, una facultad de Medicina es muy importante", aseveró. "La Xunta de Galicia sigue concediéndole a la Universidad de Santiago privilegios medievales", anotó.

El alcalde vigués explicó que los tres primeros cursos del grado se cursarán única y exclusivamente en Santiago de Compostela. Por contra, cuarto, quinto y sexto, en Vigo. "¿Por qué tiene que ser así? Vigo ayer se quedó sin facultad de Medicina y ni el PP de Vigo ni el Bloque defienden a esta ciudad", anotó.

"Tenemos todo aquello que avala una buena docencia en Medicina. 24 ciudades que tienen menos población que Vigo tienen esta facultad", concluyó el regidor olívico.