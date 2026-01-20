El PP de Vigo reclama una política municipal de vivienda frente a las "medidas maquillaje" de Caballero

El Partido Popular (PP) de Vigo ha instado este martes al alcalde Abel Caballero a que se tome "en serio" la política municipal de vivienda, "después de 18 años sin hacer nada". La presidenta popular, Luisa Sánchez, ha calificado de "medidas maquillaje" las propuestas avanzadas por el Concello hasta ahora.

"Solo es un problema de voluntad política, algo que lamentablemente echamos en falta", ha señalado la líder del PP local, que ha reclamado propuestas "decididas y lo suficientemente dotadas como para tener un impacto real en la ciudad".

Luisa Sánchez ha asegurado que "si se quiere hacer algo de verdad", el gobierno local debe "poner más dinero y no simplemente unas partidas raquíticas que solo sirven para comprar titulares de prensa". Al respecto, definió como "insuficientes" los 150.000 euros anuales presupuestados para ayudas a propietarios para la rehabilitación de pisos vacíos.

El objetivo de este programa es que las viviendas se destinen a alquiler a precios asequibles. La presidenta popular ha afirmado que ha preguntado sobre sus resultados en la reunión de la Gerencia de Urbanismo, una petición que ha reiterado este martes ante la falta de respuesta del gobierno local.

Luisa Sánchez critica que la ayuda máxima de 8.000 euros por piso "apenas alcanzaría para unas pocas viviendas. "Y eso, siempre y cuando haya habido interesados en las subvenciones, cosa que desconocemos ante la opacidad con la que actúa este gobierno", ha reprochado.

Recursos "insuficientes"

También ha calificado de "insuficiente" los 2,5 millones de euros previstos por el Concello para la compra de vivienda vacía, con un tope de 180.000 euros por piso —medida anunciada este sábado por Caballero—. Este precio incluye el valor de la reforma que fuera necesaria hacer para poder rehabilitarla y ponerla en el mercado en condiciones.

"¿Cuántas viviendas piensan adquirir en esas circunstancias? ¿Diez? ¿Doce? Es evidente que ese precio no alcanza para prácticamente nada, salvo para volver a vendernos la moto de que están haciendo algo cuando la realidad es que son medidas maquillaje con un impacto muy limitado", ha manifestado.

Asimismo, considera que esta falta de recursos se replica en la Empresa Municipal de Vivienda, que se va a constituir con apenas 4,5 millones de euros. "Levantar un solo edificio ya cuesta más", ha recalcado la líder popular, que demanda, además, deducciones de tasas e impuestos municipales a los propietarios que saquen sus viviendas al mercado, así como ayudas directas a los inquilinos.