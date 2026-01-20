Inhabilitado el exconcejal socialista de Baiona (Pontevedra) que prevaricó con unas obras

Óscar Martínez Álvarez, exconcejal socialista en el Concello de Baiona, ha sido inhabilitado durante nueve años para ejercer como cargo electo o para desempeñar un puesto con competencia decisoria o ejecutiva en el ámbito de la contratación pública.

Así se ha dirimido en la vista de conformidad celebrada hoy en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo. El exedil reconoció los hechos y la sentencia es firme, pues no se recurrirá. La Fiscalía, por su parte, rebajó su petición de condena.

Según recoge el escrito de acusación pública, Óscar Martínez fue concejal de Vías y Obras en el gobierno municipal de Baiona dirigido por el socialista Carlos Gómez Prado, entre 2019 y 2023 y, desde 2022, sumó a sus responsabilidades también el área de Urbanismo.

El Concello negó que hubiese una contratación

El ministerio público sostiene que, pese a no tener competencia para la contratación, a principios de 2023 contactó con una constructora y le ofreció la realización de obras de mejora y hormigonado en varios caminos vecinales de Baiona, en Baredo, Camiño Lugar da Ponte y lugar de Carballo.

En febrero, tal y como recoge Europa Press, la empresa presentó presupuestos por un importe total de 38.115 euros y, días después, el concejal encausado remitió un correo a la constructora aceptándolos.

Ya en abril, la empresa presentó ante la Intervención municipal las facturas correspondientes a los trabajos ejecutados, pero estas no fueron abonadas. Ante un requerimiento de la mercantil, el Ayuntamiento se negó a pagar, al negar que hubiese una contratación, y la constructora tuvo que acudir a la vía judicial.

La Fiscalía señala que Óscar Martínez realizó la contratación de las obras "careciendo de competencia para ello, sin incoar el preceptivo expediente administrativo y con total inobservancia del procedimiento aplicable para la realización de contratos menores".