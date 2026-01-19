El Concello de Vigo convoca un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz (Córdoba)

El Concello de Vigo ha convocado para hoy miércoles un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren registrado en las últimas horas en la localidad cordobesa de Adamuz.

La entidad viguesa se suma así a las condolencias emitidas por otras administraciones gallegas con una concentración frente a la Casa Consistorial que comenzará a las 12:00 horas.

"Nuestro pésame y nuestro cariño a las familias de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz", escribió Abel Caballero, alcalde de Vigo, en sus redes sociales. "Nuestro deseo de recuperación para todas las personas heridas", anotó.