Vigo consigue los últimos permisos para construir las rampas que unirán Plaza España y Plaza América

El Concello ha conseguido los últimos permisos necesarios para construir las nuevas rampas de Gran Vía, que conectarán Plaza América con Plaza España. "Una obra histórica en la ciudad", ha valorado el alcalde, Abel Caballero, sobre una de las obras clave que prometen transformar Vigo.

"Vamos a arrancar de forma inmediata", ha añadido en un audio distribuido a los medios. El regidor socialista ha avanzado que la próxima semana aprobarán el proyecto del primer tramo entre las calles Girona y Tarragona.

Además, ha informado de que el Concello está "en disposición" de iniciar la ampliación de crédito para el segundo tramo, con el que las rampas alcanzarán la calle Islas Baleares. Ambos proyectos contarán con un presupuesto de ocho millones de euros, es decir, una inversión total de 16 millones de euros.

El alcalde ha cargado contra el gobierno autonómico por tardar cinco meses en conceder la licencia. "El segundo, el que va desde Girona y Tarragona, ya es competencia nuestra y tardó dos días. Esta es la diferencia. (...) Hicimos en dos días lo que la Xunta de Galicia tardó cinco meses", ha reprochado.

"Afortunadamente, a partir de ahora, esos permisos de patrimonio histórico los va a dar el Concello de Vigo. Por tanto, ya no habrá atascos para nadie en la ciudad", ha añadido Caballero, quien ha asegurado que la licitación, la contratación y la ejecución de la obra va a ser "rapidísima".

El conjunto de esta "operación", que también incluye también obras en las transversales de Povisa, Sárdoma y A Salgueira, cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros. Parte de esta financiación son fondos europeos que aporta el Gobierno de España.