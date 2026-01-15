El PP de Vigo, sobre el proyecto Casa 47: "Es una tomadura de pelo"

El PP de Vigo ha tildado el proyecto estatal de Casa 47 "una tomadura de pelo" y ha instado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a acelerar la constitución de la empresa municipal de vivienda.

"Después de que la ministra de Vivienda, acompañada de Abel Caballero, nos vendiera la moto de los alquileres accesibles del Gobierno de España en Vigo, empezamos a descubrir la trampa y el cartón detrás del truco del anuncio de las 67 viviendas que han sacado al mercado en un inmueble de la Gran Vía", ha dicho la presidenta del PP local, Luisa Sánchez.

Según Sánchez, los alquileres alcanzan los 900 euros, lo que deja sin posibilidades a los que cobran el salario mínimo interprofesional, ya que el alquiler no puede superar el 30% de los ingresos del solicitante. "Ni estamos delante de alquileres baratos ni disponibles para todos los demandantes que lo deseen", ha criticado.

Además, ha señalado que los pisos están completamente vacíos y carecen de cocina o fregadero. Estos costes los tiene que asumir el inquilino, al que se le concede una carencia de dos meses de alquiler, "lo que es evidente que no alcanza ni de lejos para cubrir los importantes gastos que se le vienen encima". "Una broma, vamos", ha sentenciado.

Para la presidenta popular, ha instado al ejecutivo de Pedro Sánchez a "rectificar" su modelo de Casa47 "para adecuarlo a las necesidades reales de la gente" y ha señalado a Caballero para que, "en lugar de hablar tanto", haga "algo más que criticar sin motivo a quien realmente sí está construyendo vivienda pública y asequible en Vigo", en referencia a la Xunta.

Según Sánchez, "seguimos esperando por una empresa municipal de vivienda que desde el PP llevamos años reclamando y que a día de hoy sigue sin estar constituida" a la que debe destinar "mucho más" de 4,5 millones de euros, "porque eso no llega ni para empezar".

"Caballero lo único que ha demostrado como alcalde en materia de vivienda es su incapacidad. Ahí están, como paradigma, el proyecto de Santa Cristina que ha anunciado mil y una veces en los últimos años, o el edificio de la zona de Esturáns, que debe estar construido en junio y cuya obra aún no ha empezado", ha finalizado.