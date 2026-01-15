Localizan cerca del aeropuerto de Vigo a una mujer que se encontraba en paradero desconocido

La Policía Nacional localizó el pasado 11 de enero en el entorno del aeropuerto de Peinador a una mujer que se encontraba en paradero desconocido desde el día anterior.

Según informa el cuerpo policial, la intervención se inició tras detectar un coche mal estacionado en uno de los aparcamientos de la terminal y que presentaba las puertas abiertas y diversos enseres personales en el interior y en el exterior del vehículo.

Tras revisar las cámaras de seguridad, los agentes comprobaron que la conductora había accedido al aparcamiento, había detenido el coche y había salido de las instalaciones aeroportuarias a pie.

Una vez identificada, se constató que su familia no había podido contactar con ella desde el día anterior, y aunque no habían interpuesto una denuncia por su desaparición, la mujer podría encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Así, la Policía Nacional activó un dispositivo de búsqueda por el entorno del aeropuerto, el Ifevi y la senda del Lagares que discurre por la zona.

Durante el operativo, los agentes relacionaron el hallazgo del vehículo con una llamada previa realizada por un vecino de la zona, que había alertado sobre la presencia de unas prendas de ropa en su finca. Esta información les permitió acotar el área de búsqueda y tres horas después de recibir la alerta, localizaron a la mujer que se encontraba desorientada y con síntomas compatibles con hipotermia.

Fue atendida en el lugar por los profesionales sanitarios y trasladada en ambulancia a un centro hospitalario para su valoración y recuperación.

En el dispositivo de búsqueda también participaron los servicios de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y de la Policía Local de Vigo.