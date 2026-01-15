Accidente de un pesquero con base en Vigo en Irlanda: un marinero fallecido y otro herido grave

Un marinero ha fallecido y otro ha resultado herido grave en un accidente ocurrido frente a las costas del condado de Kerry, en Irlanda en el pesquero 'Novo Alborada', con base en Vigo.

Según fuentes de Salvamento Marítimo que recoge Europa Press, la alerta llegó alrededor de las 10:00 horas a través del Centro Radio Médico en relación con un accidente "grave".

Desde Madrid se recomendó la evacuación a sus homólogos irlandeses, que trasladaron al herido grave en helicóptero hasta un hospital en Cork, a donde llegó a las 14:22 horas con politraumatismos.

Según informa la cadena irlandesa RTÉ, los dos hombres resultaron heridos cuando se rompió una cuerda en el barco. El marinero fallecido es de nacionalidad marroquí y el herido grave, indonesio.

El 'Novo Alborada' es un arrastrero con puerto base en Vigo. Tiene una eslora de 38,5 metros, con casco de acero y fue dado de alta definitiva en 2003.