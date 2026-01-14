Susto en Vigo: Cierran la Avenida de la Florida durante dos horas por un escape de gas

La Policía Local ha tenido que cerrar un tramo de la Avenida de la Florida de Vigo tras producirse un escape de gas después de que se rompiese una tubería.

Según fuentes policiales que recoge Europa Press, fue alrededor de las 16:20 horas cuando unos operarios que se encontraban picando en la zona rompieron una tubería de gas.

Los agentes acordonaron la zona y las calles paralelas para establecer un perímetro de seguridad, con el apoyo de los bomberos, durante unas dos horas.

A esta hora, el incidente ya ha sido solucionado, reabriendo la circulación en todas las calles.