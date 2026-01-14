El PP de Vigo critica la "opacidad" del Gobierno sobre la salida sur del AVE

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha alertado este miércoles de que el Gobierno de España se "ha negado a ofrecer un cronograma de las actuaciones e inversiones previstas" para construir la salida sur del AVE. Ante esta falta de información, los populares consideran probado que el Ejecutivo "no va a cumplir" su promesa de poner en servicio la conexión entre Galicia y Portugal en el año 2030.

"Y mucho no tememos que la demora se extenderá hasta el año 2036", ha asegurado la también vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, que ha revelado que el Ministerio de Transportes ha rechazado responder a ocho de las nueve preguntas formuladas por su grupo parlamentario en el Congreso sobre esta obra.

En su batería de preguntas registradas en noviembre, el PP trataba de averiguar las razones exactas de la modificación de ciertos trámites, así como las fechas exactas que maneja Transportes para ejecutar los diferentes estudios pendientes y el comienzo de las obras. El Gobierno no aportó este cronograma y, según los populares, solo ha contestado a cuestiones "técnicas" relativas a la modificación de un contrato.

"Persiste la opacidad sobre esta infraestructura tan importante debido a la pésima gestión del gobierno socialista, aplaudida inexplicablemente por Caballero", ha incidido Luisa Sánchez, que también ha reprochado al alcalde de Vigo ser "la única persona que se ha posicionado en contra de tener una conexión ferroviaria adicional sin paradas entre Vigo y Madrid".

“Propusimos ese nuevo tren sin paradas, exigimos una mayor oferta de frecuencias entre Vigo y Madrid y reclamamos la pronta liberalización del mercado para dar paso a la competencia. Pues el PSOE, a través de Abel Caballero y a través de Pedro Sánchez, dice que no", ha concluido la presidenta del PP de Vigo.