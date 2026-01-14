O Porriño (Pontevedra) inicia los trámites para invitar al papa León XIV en el Xacobeo 2027 Marco Iacobucci Epp / Shutterstock

El Concello do Porriño quiere que el Papa León XIV regrese a sus raíces. Por esto, ha iniciado los trámites institucionales para trasladar formalmente al Vaticano la invitación al pontífice para que visite la localidad con motivo del Xacobeo 2027.

La iniciativa se apoya en la investigación elaborada por el canónigo y archivero de la catedral de Tui, Avelino Bouzón Gallego, que confirma que un antepasado directo del papa León XIV vivió en el siglo XVII en Torneiros.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, ha destacado que se trata de "un hecho histórico de enorme relevancia" que conecta a O Porriño con "una figura central de la historia contemporánea" y lo considera una oportunidad para poner en valor la historia local y el papel de sus parroquias a lo largo de los siglos.

Además, el Concello estudia reconocer a León XIV como hijo ilustre de origen porriñés y, además de la invitación oficial, valora dedicarle una plaza o una calle como reconocimiento institucional.

Desde el gobierno municipal ha subrayado que la propuesta busca reforzar la proyección cultural e institucional de O Porriño de cara al Año Santo Xacobeo 2027 y han avanzado que seguirán trabajando de forma coordinada con otras administraciones, el tejido social y los medios de comunicación para que la iniciativa avance de manera ordenada y consensuada.