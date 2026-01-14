Ofrecido por:
Detenido en el centro de Vigo un joven de 19 años tras apuñalar a otro por una posible deuda
Según fuentes policiales, ambos se conocían y habían estado de copas la noche de la discusión
La Policía Local de Vigo ha detenido este martes al presunto autor de la agresión con arma blanca a un joven esta madrugada. Se trata de un varón de 19 años, que será procesado por un delito de lesiones graves, tras apuñalar a la víctima durante una discusión.
Los hechos ocurrieron poco antes de las 8:00 horas, en la confluencia de las calles Pontevedra y Rosalía de Castro. Según han explicado fuentes policiales a Europa Press, ambos se conocían y habían estado de copas esa misma noche.
Sin embargo, iniciaron una discusión relacionada con el pago de las consumiciones y una posible deuda. Fue en ese momento cuando uno de ellos sacó una navaja y se la clavó en el abdomen al otro.
El agresor huyó del lugar y trató de refugiarse en un hostal. Allí fue localizado y detenido por la Policía Local de Vigo, que informó que el sospechoso tenía manchas de sangre.