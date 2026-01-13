El 90% de las viviendas disponibles de alquiler en Vigo superan los 700 euros, según el BNG

El acceso a la vivienda cada día se complica más en Vigo. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha alertado que la ciudad vive una "situación límite", con sólo 400 viviendas disponibles en el mercado del alquiler, de las que 9 de cada 10 superan los 700 euros mensuales.

De esta forma, los nacionalistas han criticado la "inacción y propaganda" de los gobiernos local, autonómico y estatal ante lo que califican como "emergencia habitacional". Mientras el alquiler supera los 700 euros mensuales, indican que hay más de 20.000 personas en Vigo con ingresos inferiores a 625 euros.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha demandado medidas al gobierno local este martes en la Xerencia de Urbanismo, lamentando que la "única respuesta" de la concelleira María José Caride fuera trasladar su "inquedanza" y asegurar que confía en la puesta en marcha del Observatorio de Vivienda con la UVigo.

"Que máis datos necesitan? En serio que o único que vai facer no inmediato o Concello da maior cidade de Galiza, cun orzamento de máis de 350 millóns de euros, é elaborar estudos?", ha afeado Igrexas, que ha exigido al alcalde Abel Caballero que deje la "política de brazos caídos".

En este sentido, el grupo municipal del BNG ha reclamado un "enérxico" plan local para movilizar las más de 22.000 viviendas vacías que existen en Vigo, así como exigir la transferencia de las viviendas de la Sareb para crear un parque público de vivienda protegida y solicitar la declaración de zona tensionada.

Además, Igrexas ha cuestionado la falta de respuesta de la Xunta y del Gobierno de España. Por un lado, ha criticado los anuncios y fotos de los dirigentes populares "semana sí y semana también" con el proyecto de Navia. Por otro, han lamentado las "medidas propagandísticas que no resuelven el problema", como Casa 47.