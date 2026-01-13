Preocupación por el impacto sobre la oliveira centenaria de Vigo de la obra del túnel de Elduayen

La Asociación Amigas das Árbores de Vigo ha mostrado su preocupación por el impacto que podría tener el proyecto de prolongación del túnel de Elduayen sobre la oliveira centenaria del Paseo de Alfonso XII, incluida en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras y considerada un símbolo destacado de la ciudad.

Tras analizar el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, la entidad subraya que la autorización autonómica no es plena ni incondicional, sino que queda sujeta al cumplimiento estricto de numerosas medidas técnicas y a un seguimiento posterior a las obras.

"La Xunta no afirma que el proyecto sea plenamente compatible con la conservación de la oliveira; habla de una viabilidad condicionada. Esto es un matiz muy importante que la ciudadanía debe conocer", señalan desde la asociación.

Amigas das Árbores recuerda que la oliveira se encuentra actualmente en buen estado de salud, tal y como acreditan tomografías e informes científicos, y destaca que esa mejora ha sido posible gracias a la ampliación de su espacio vital y a la reducción de presiones urbanas en su entorno.

Precisamente por ello, advierten de que cualquier intervención subterránea profunda debería evaluarse "con extrema prudencia". En este sentido, expresan especial inquietud por la falta de una conclusión clara en el informe de la Misión Biológica de Galicia (CSIC) sobre la compatibilidad del proyecto con la conservación a largo plazo del ejemplar: "El informe describe la resiliencia de la oliveira, pero no evalúa de forma expresa los efectos de una obra subterránea urbana compleja ni garantiza que el riesgo asumido sea aceptable en un ejemplar irrepetible".

También alertan del riesgo de trasladar la responsabilidad a la fase posterior: "Los controles e informes a posteriori son necesarios, pero no pueden sustituir una evaluación previa clara cuando el daño potencial es irreversible".

Por todo ello, la asociación solicita a la Xunta de Galicia que encargue a entidades científico-técnicas públicas de Galicia un informe pluridisciplinar e independiente que analice el proyecto municipal desde la arboricultura/forestal (UVigo), suelos e hidrología (CRETUS/USC y Lourizán), fitopatología y riesgo de patógenos (Centro de Formación e Produción do Areeiro) y geotécnica/obra civil (CITEEC-UDC).

Además, pide que el Gobierno gallego aclare públicamente si considera garantizada la conservación de la oliveira a largo plazo, que aplique de forma reforzada el principio de precaución y que, si existen dudas razonables, exija una reformulación del proyecto para reducir aún más la afección al sistema radicular, incluso aunque implique modificar soluciones constructivas o replantear el plan.