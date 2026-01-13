El PP de Vigo critica la financiación autonómica presentada por el Gobierno: "Dañina para los vigueses"

El Partido Popular ha decidido traer al ámbito local sus críticas contra la financiación singular de Cataluña acordada por el Gobierno de España y Esquerra Republicana (ERC). La presidenta de los populares de Vigo, Luisa Sánchez, ha exigido al alcalde Abel Caballero que se posicione y rompa su silencio "cómplice" y "vergonzoso".

"Dañina para los vigueses". Así ha valorado Luisa Sánchez la nueva financiación autonómica presentada por el Gobierno de España. "No sólo supone un agravio para Galicia, que pasaría a ser la comunidad autónoma peor financiada por el Estado, sino también un ataque a todos los ayuntamientos ante el evidente riesgo de que suponga menos recursos", ha alertado.

La también vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra ha asegurado no estar dispuesta a asumir este plan que considera "injusto", al tiempo que ha reclamado a Caballero que se posicione: "¿Por qué ahora calla ante un acuerdo que nos convierte en ciudadanos de segunda y pone en peligro nuestros servicios públicos?".

Luisa Sánchez se ha respondido a sí misma, afirmando que el alcalde "prefiere aplaudir a Ferraz y a Pedro Sánchez antes que defender el bolsillo y los derechos de los vigueses". Los populares, además, han señalado que los ayuntamientos siguen con "un modelo de financiación caduco y con déficit para cubrir sus propias competencias.

"Desde el PP de Vigo no queremos que la sanidad, la educación o las infraestructuras de nuestra ciudad dependan de lo que le sobre a la Generalitat después de que Sánchez les haya pagado el cheque que le permita aferrarse al poder", ha sentenciado.