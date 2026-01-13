Ofrecido por:
El PP de Vigo critica la financiación autonómica presentada por el Gobierno: "Dañina para los vigueses"
La presidenta de los populares de Vigo ha exigido al alcalde Abel Caballero que rompa su silencio "cómplice" y "vergonzoso" ante la financiación autonómica presentada por el Gobierno, tras alcanzar un acuerdo con ERC
El Partido Popular ha decidido traer al ámbito local sus críticas contra la financiación singular de Cataluña acordada por el Gobierno de España y Esquerra Republicana (ERC). La presidenta de los populares de Vigo, Luisa Sánchez, ha exigido al alcalde Abel Caballero que se posicione y rompa su silencio "cómplice" y "vergonzoso".
"Dañina para los vigueses". Así ha valorado Luisa Sánchez la nueva financiación autonómica presentada por el Gobierno de España. "No sólo supone un agravio para Galicia, que pasaría a ser la comunidad autónoma peor financiada por el Estado, sino también un ataque a todos los ayuntamientos ante el evidente riesgo de que suponga menos recursos", ha alertado.
La también vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra ha asegurado no estar dispuesta a asumir este plan que considera "injusto", al tiempo que ha reclamado a Caballero que se posicione: "¿Por qué ahora calla ante un acuerdo que nos convierte en ciudadanos de segunda y pone en peligro nuestros servicios públicos?".
Luisa Sánchez se ha respondido a sí misma, afirmando que el alcalde "prefiere aplaudir a Ferraz y a Pedro Sánchez antes que defender el bolsillo y los derechos de los vigueses". Los populares, además, han señalado que los ayuntamientos siguen con "un modelo de financiación caduco y con déficit para cubrir sus propias competencias.
"Desde el PP de Vigo no queremos que la sanidad, la educación o las infraestructuras de nuestra ciudad dependan de lo que le sobre a la Generalitat después de que Sánchez les haya pagado el cheque que le permita aferrarse al poder", ha sentenciado.