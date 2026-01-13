Ofrecido por:
Excarcelan a una persona tras volcar con su coche en Baiona (Pontevedra)
El suceso se produjo alrededor de las 14:10 horas de este martes en el kilómetro 19 de la PO-552
Una persona ha resultado herida tras volcar su coche en Baiona (Pontevedra) en la tarde de este martes y ha necesitado ser excarcelada.
Según ha informado el 112 Galicia, El suceso se produjo alrededor de las 14:10 horas de este martes en el kilómetro 19 de la PO-552 y fue un particular el que dio el aviso de que un vehículo había volcado y una persona había quedado atrapada en su interior.
El 112 solicitó la asistencia del 061, del GES de Val Miñor y de la Guardia Civil de Tráfico. Los miembros del GES tuvieron que emplear el material de excarcelación para liberar a la víctima, que posteriormente fue atendida por el personal sanitario desplazado hasta la zona.