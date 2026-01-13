Detienen a cinco personas tras hallar 200 kilos de cocaína en un contenedor en el Puerto de Vigo

Este martes han sido detenidas cinco personas por su supuesta vinculación con un cargamento de unos 200 kilos de cocaína localizados en un contenedor de un buque que arribó en las últimas horas al Puerto de Vigo.

Según informa Europa Press, los detenidos son de nacionalidad albanesa y se les relaciona con el hallazgo de esa partida de droga que llegó en un buque portacontenedores a la terminal viguesa este lunes. El barco viajaba desde Sudamérica en la llamada 'ruta de la fruta'.

La Policía y el Servicio de Vigilancia Aduanera sospechaban que existía ese cargamento ilícito, por lo que estaban pendientes de la llegada del barco. La investigación está coordinada por el juzgado de instrucción 8 de Vigo.

Se da la circunstancia de que hace un año, la Policía frustró la entrada de 1.250 kilos de cocaína, vinculados con la mafia albanesa, a través del Puerto de Vigo. La droga viajó desde Ecuador en un portacontenedores y en ese operativo, en el que se detuvo a 9 personas (albaneses y belgas), participaron agentes infiltrados.

Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que, al menos una de las personas detenidas ahora, estaría relacionada con el alijo intervenido en esa operación de enero de 2025.