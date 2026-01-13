Confirmado en los tribunales: sancionan a Vitrasa por vulnerar el derecho a la huelga en 2023

Vitrasa vulneró el derecho a la huelga de sus trabajadores. Así lo ha considerado el Juzgado de lo Social 4 de Vigo, que ha desestimado una demanda de la empresa concesionaria del bus urbano contra la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que le impuso una sanción por este motivo en 2023.

Los hechos, como recuerda Europa Press, se remontan a la huelga de agosto de 2023 en el servicio de bus urbano. A finales de ese mes, se comunicó a Vitrasa el acta de infracción de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, y la consellería impuso una sanción de 751 euros.

La resolución sancionadora se basa en el incumplimiento de la distribución de vehículos para atender a las diversas líneas. También en lafalta de información al comité sobre la organización y los horarios establecidos por la empresa.

La jueza expone en su sentencia, de noviembre pasado —y contra la que no cabe recurso—, que la empresa no tiene la facultad para imponer unilateralmente los servicios mínimos. En todo caso, debe ceñirse a lo ordenado por el Concello, que aprobó la resolución de servicios mínimos en mayo de ese año.

Sin embargo, Vitrasa combinó distintas líneas en varios de los vehículos para dar así más servicio. "Eso implicaría dejar en manos de la empresa la reorganización del servicio a su libre albedrío", señala la resolución judicial, que apunta que Vitrasa informó tarde de ciertos aspectos organizativos y solo cuando fue requerida por la Inspección.