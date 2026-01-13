Comienza en Vigo el desmontaje de las atracciones de Navidad: así afectará al tráfico

Tercera semana del año. Vuelta al trabajo, cuesta de enero y el fin de la Navidad de Vigo. Operarios municipales ya han comenzado las labores de desmontaje del alumbrado y de las atracciones navideñas, que conllevarán diferentes restricciones de tráfico hasta que las calles olívicos recuperen su tono habitual.

Este martes por la mañana, una grúa se situaba en las inmediaciones de la noria de la Plaza Compostela. Desde su instalación hasta su desmontaje, permanece cortado el tráfico de la calle Areal entre las calles Pontevedra y Colón, con acceso exclusivo de residentes.

También ha afectado a la circulación de la calle Montero Ríos, de la Plaza Compostela entre Velázquez Moreno y Colón, de la calle Rosalía de Castro y de la calle Colón. Mientras se realizan las tareas de desmontaje de la noria, continuarán activas las restricciones navideñas en esta zona.

Asimismo, se mantendrán los desvíos de las lineas de bus urbano que prestan servicio en las inmediaciones de las calles Areal, Policarpo Sanz y García Barbón. Así, también continuarán las medidas adoptadas durante la Navidad hasta que finalicen las tareas de desmontaje.

Líneas A, C1, L5A, L15B, L15C, L28 y N4: desde Cánovas del Castillo, se desviarán por Carral, Marqués de Valladares y Colón para continuar por su ruta normal.

desde Cánovas del Castillo, se desviarán por Carral, Marqués de Valladares y Colón para continuar por su ruta normal. Líneas C3d y L10: desde Cánovas del Castillo, se desviarán por Carral, Marqués de Valladares, Rosalía de Castro, Oporto y García Barbón.

desde Cánovas del Castillo, se desviarán por Carral, Marqués de Valladares, Rosalía de Castro, Oporto y García Barbón. Líneas A, L5A, L11, L15B, L15C, L28 y N4: desde Urzáiz se desviarán por República Argentina, García Barbón y Policarpo Sanz.

desde Urzáiz se desviarán por República Argentina, García Barbón y Policarpo Sanz. Líneas L5B y L17: desde Urzáiz, se desviará por República Argentina y García Barbón.

desde Urzáiz, se desviará por República Argentina y García Barbón. Líneas C3i, L4A, L4C, L5B, L7, L10, L12B, L16, L17 y N1: mantendrán su recorrido habitual pero no realizarán parada en García Barbón, 7.

mantendrán su recorrido habitual pero no realizarán parada en García Barbón, 7. Líneas L9B y L18A: acabarán su recorrido en Urzáiz 13 y comenzarán en Urzáiz-Príncipe.

acabarán su recorrido en Urzáiz 13 y comenzarán en Urzáiz-Príncipe. Línea L24: desde Guixar se circulará por Areal, Canceleiro, García Barbón y Colón.

desde Guixar se circulará por Areal, Canceleiro, García Barbón y Colón. Línea H1: desde Gaiteiro Ricardo Portela, circulará por Cánovas del Castillo, Carral, Marqués de Valladares, Colón y Policarpo Sanz.

desde Gaiteiro Ricardo Portela, circulará por Cánovas del Castillo, Carral, Marqués de Valladares, Colón y Policarpo Sanz. Los viajes de PSA y H2 comenzarán su recorrido en la parada de García Barbón, 28.

Además, Vitrasa ha reiterado que la parada ubicada en el número 7 de García Barbón continuará inactiva para todas las líneas. Otras paradas anuladas son: Cánovas Castillo 28, Reconquista 2, Policarpo Sanz 26 y 40, Plaza de Compostela (sólo para L24), Colón 27, García Barbón 7 y 18, García Barbón 28 (sólo para C3d y 10) y Areal.

Cierres al tráfico el domingo 18 de enero

Por otro lado, el Concello de Vigo ha anunciado el corte de tráfico en la calle Pi y Margall desde la rotonda de Falperra hasta la calle Llorente. La restricción será este domingo 18 de enero por causa de la instalación de una autogrúa de la empresa Grúas Doniz S.L.

Ningún coche podrá circular por esta céntrica vía viguesa entre las 8:00 y las 20:00 horas. También desde las 8:00 horas, pero sólo durante cuatro horas, estará cerrada al tráfico la calle Seara por la "ocupación de vía pública" de la misma compañía olívica.