Alternativa por Mondariz denuncia que la Xunta no construye vivienda pública desde 2004
Aseguran que de las 2.286 planeadas en toda Galicia hasta 2028 ninguna se construirá en esta localidad, por lo que propone la adquisición y rehabilitación de viviendas deshabitadas o sin terminar existentes en la localidad para darle la vuelta a esta situación
Alternativa por Mondariz reclama la construcción de vivienda social en una localidad en la que, subrayan, no se ha proyectado ninguna desde el ejercicio 2003/2004. Más concretamente, aseguran que de las 2.286 viviendas públicas planeadas en Galicia hasta 2028 ninguna está proyectada en este municipio pontevedrés.
Por lo anterior, la formación insta a la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas a revertir esta situación, pues, tal y como argumenta, "a dispoñibilidade de vivendas sociais é esencial para apoiar a familias en risco de exclusión ou afectadas por desafiuzamentos".
Alternativa por Mondariz insiste en que esta falta de vivienda pública está impidiendo a muchas familias, algunas en situación de vulnerabilidad, acceder a inmuebles dignos. Por esto, propone que se rehabiliten viviendas unifamiliares deshabitadas y se adquieran edificios inacabados para adecuarlos y atender estas necesidades.
La formación aporta ejemplos concretos, como los dos edificios que están sin rematar en la Avenida de Portugal. También hay inmuebles frente a la Casa do Concello o en Concepción Arenal que se encuentran deshabitados o en estado de abandono.
Estos casos se llevaron a sesión plenaria en el transcurso de 2025, así como la petición para declarar la villa de Mondariz como Área de Rehabilitación Integral.