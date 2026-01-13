Abel Caballero: "Tenemos que seguir recortando los tiempos del AVE a Madrid"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha puesto en duda este martes el sentido de las protestas por la eliminación de paradas del AVE en la ruta Vigo-Ourense-Madrid y ha defendido que la ciudad necesita "seguir recortando tiempos" en lo que considera su “conexión más importante”.

En un audio remitido a los medios, el Caballero ha vuelto a recordar que el origen del problema está en los gobiernos del PP, primero con José María Aznar y después con Mariano Rajoy, a los que responsabiliza de haber dejado a Vigo sin un AVE directo con Madrid. "No voy a dejar que nadie intente reescribir la historia del abandono del AVE con Vigo", ha advertido.

El regidor también ha insistido en que, actualmente, el PP avala que los viajeros que salen de Vigo hacia Madrid tengan que realizar el trayecto pasando por Santiago, y ha acusado tanto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como al PP local de no defender la conexión directa por Cerdedo.

Sobre la reducción de tiempos de viaje, el alcalde ha señalado que Vigo está logrando mejoras en la relación con Madrid, citando como ejemplo el recorte de alrededor de media hora gracias a la supresión de algunas paradas, como en A Gudiña y en varias estaciones de Castilla y León, una medida que ha recordado que fue solicitada por él mismo a Renfe.

"Estoy siendo muy atacado desde Castilla y León, por el presidente de Castilla y León, que sí reclama que sigamos con las paradas. Y Rueda no habla. El presidente de la Xunta no defiende a Vigo", ha denunciado.

"¿Suprimimos paradas en A Gudiña, en Sanabria, en Medina y en Segovia? Claro que las suprimimos. Porque Segovia tiene más de 40 trenes de alta velocidad al día. Medina tiene sobre 10 trenes de alta velocidad al día. Y Sanabria y A Gudiña tienen tantos como Vigo. ¿De qué protestan? ¿Por qué? No, no. Vigo tiene que seguir acortando los tiempos en el Vigo Madrid porque es nuestra comunicación más importante", ha sentenciado.

Variante de Cerdedo y alta velocidad a Oporto

Caballero ha añadido que los trámites de la variante de Cerdedo continúan avanzando y ha afirmado que en la primavera de 2027 se prevé la exposición pública del trazado, con el objetivo de situar la conexión entre Vigo y Madrid en 2 horas y 35 minutos. "No vamos a parar hasta conseguirlo", ha asegurado.

Por último, se ha referido a la futura conexión de alta velocidad con Oporto, recordando que fue planteada por el presidente Pedro Sánchez y sosteniendo que España está cumpliendo con su parte. Según ha señalado, aunque Portugal avanza a un ritmo más lento, cuando la línea llegue a la frontera del Miño, el trazado en el lado español ya estará preparado "a la espera".