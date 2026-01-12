Vigo ya piensa en la Reconquista: del Concello revela los primeros detalles de la edición de 2026

Vigo siempre tiene razones por las que celebrar. Tras haber apagado este domingo el alumbrado navideño después de casi tres meses de Navidad, el alcalde Abel Caballero ya ha desvelado los primeros detalles de la Reconquista 2026.

La fiesta que rememora la expulsión del ejército napoleónico de Vigo se celebrará durante dos fines de semana. Los días centrales serán el 27, el 28 y el 29 de marzo, pero los festejos comenzarán el 21 de marzo con la destitución del gobierno afrancesado.

Según ha informado el regidor socialista en un audio distribuido a los medios de comunicación, la Reconquista volverá a contar con su tradicional mercadillo. Los puestos que deseen participar en esta histórica celebración ya pueden presentar sus solicitudes.

"Ya arrancamos con la fiesta de la Reconquista. Acabamos con la Navidad e inmediatamente empezamos a preparar la Reconquista", ha confirmado Caballero, quien ha detallado que habrá cuatro tipos de puestos: los de artesanía, los de alimentación y hostelería, los de grandes dimensiones y los de dimensiones especiales.

Cabe recordar que, pese a caer este año en sábado, el 28 de marzo será festivo. La otra fecha escogida por el Ayuntamiento como festivos locales es el lunes 17 de agosto, el día posterior a San Roque.